طبيب: 5% من الأطفال الذين نقلوا للمستشفى بسبب كورونا أصيبوا بتشجنات

قال شريف عباس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية حققت بصمة واضحة في المجال الصحي خلال الفترة الأخيرة، وهذا ظهر جليًا بالقضاء على قوائم الانتظار والتدخلات الجراحية، فضلًا عن مبادرة علاج فيروس سي، موضحًا أن صناعة الدواء بالنسبة لمصر استراتيجية أمن قومي، فالدولة تبذل قصارى جهدها في الملف الصحي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية رشا مجدي، على شاشة «صدى البلد».

الأطفال أكثر أمانًا من الكبار في الموجة الرابعة من كورونا

وأضاف «عباس»، أن هناك أبحاث علمية أثبتت بأن 5% فقط من الأطفال الذين نقلوا إلى المستشفى، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ولديهم ارتفاع في درجات الحرارة يصابوا بالتشنج أو الصرع، مطمئنًا الأهالي والأسر، بأن هذا الأمر ليس مقلقا على الإطلاق، إذ أن هذه الأعراض نادرة جدًا، ولا تستمر أكثر من يومين فقط، موضحًا أنه ما زال الأطفال أكثر آمانا من الكبار في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بسبب ارتفاع كرات الدم الليمفاوية.

سرعة العدوى بكورونا في موجته الرابعة 5 أضعاف الموجات السابقة

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، إلى أن سرعة العدوى بفيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة، 5 أضعاف سرعته في الموجات السابقة، كما أن بعض الأبحاث، أثبتت أن الأطفال تنقل العدوى للكبار، إذ أن 80% من الأطفال، لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، مؤكدًا ان الخوف الحقيقي، على الأطفال المصابين بالسمنة أو السكر، وكذلك الأمراض المزمنة، أما بالنسبة للأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة فلا خوف ولا قلق بشأنهم.