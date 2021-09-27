أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-9-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، لمدة شهرين متواليين، ويرجع السبب لانخفاض أسعار العلف، فضلا عن توافر المعروض، وبحسب الغرفة التجارية، من المتوقع ارتفاع الأسعار بشكل طفيف مع دخول فصل الشتاء، بسبب ارتفاع القيمة السعرية لمدخلات الإنتاج.

وترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقًا لما جاء في تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي 36 جنيهًا للمستهلك، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة، عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر بيع الكتكوت في المزارع اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، بين 7 إلى 9 جنيهات، كما سجل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة عند 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وبلغ سعر الجوز من الحمام نحو 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، واستقر سعر البط البيكيني الأبيض عند 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويتراوح سعر السمّان بين 25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.