3 تصريحات صادمة لإلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية: وصفت الصاوي بالمجنون

أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل بين حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي، بعد إطلاقها لعدد من التصريحات الصادمة، أثناء حضورها لندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين.

إلهام شاهين لـ «الصاوي»: أنت مجنون رسمي

أول تصريحات إلهام شاهين الصادمة، كان وصفها لزميلها خالد الصاوي بـ «الفنان المجنون» في معرض حديثها عنه خلال الندوة، حييث قالت: «أنت مجنون رسمي، وأنا أحب الفنان المجنون، وأحييك على جنونك، لأنك تقدم كل الأدوار بقوة وإجادة وتأثير، وعن نفسي أحب دورك في فيلم (عمارة يعقوبيان) وجرأتك فيه».

قصة إلهام شاهين مع الطب النفسي

ولم تخشى إلهام شاهين من الإعلان عن ذهابها لأحد الأطباء النفسيين في فرنسا، حيث قالت روحت لدكتور نفسي في فرنسا لأني اتكسفت أروح في مصر علشان ميفضحونيش»، مضيفة: «الدكتور قالي إن الفن جنون، لأن الممثل بيستخدم جهازه العصبي في شغله».

إلهام شاهين تنفعل على أحد الحضور: أنت كل شوية تقف ورايا

وفي سياق مختلف، انفعلت إلهام شاهين على أحد حضور ندوة تكريم الكاتبة كوثر هيكل، حيث قالت له: «أنت كل شوية تقف ورايا، ودي مش أول مرة على فكرة»، حيث جاء انفعالها أثناء التقاطها صورة تذكارية مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت، ابنة كوثر هيكل.

تكريم إلهام شاهين في مهرجان «القومي للمسرح»

وسيتم تكريم إلهام شاهين، اليوم، في حفل افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح، وتتضمن قائمة التكريمات عددا من النجوم، بالإضافة إلى تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بجانب تكريم الفنانين عبدالله غيث، وسامي مغاوري، وفاروق فلوكس، وأشرف عبدالغفور، والناقدة أمال بكير، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس.