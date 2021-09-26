إلهام شاهين عن خالد الصاوي: «مجنون رسمي»

وصفت الفنانة إلهام شاهين زميلها الفنان خالد الصاوي بـ«المجنون»، وذلك في ندوة تكريمه بالدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، المقامة حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وقالت إلهام شاهين إن خالد الصاوي فنان مبدع ويستحق كل التكريم، كما أنه يتسم بالجنون في الوقت ذاته، مؤكدة أنها تحب دوره في فيلم «عمارة يعقوبيان» رغم جرأة الشخصية، والتي من الممكن أن يكون قد اعتذر عنه فنانون آخرون، بحسب قولها.

إلهام شاهين: خالد الصاوي قدم دوره في «عمارة يعقوبيان» بـ«معلمة»

ووجهت إلهام شاهين، حديثها لـ«الصاوي»، خلال ندوة تكريمه: «أنت لا تفاجئني فقط بأدائك، بل أعتقد أنك تفاجئ نفسك بهذا الأداء، فأنت تقدم خلطة فنية هى النموذج الأمثل لتوصيف الفنون جنون»، متابعة: «أنت مجنون رسمي.. وأنا أحب الفنان المجنون الذي يقدم كل النوعيات بقوة وإجادة وتأثير.. أحييك على الجنون».

إلهام شاهين: خالد الصاوي النموذج الأمثل لنموذج «الفنون جنون»

وأضافت: «خالد يقدم التراجيدي بكفاءة عالية، والكوميدي بنفس مستوى الكفاءة، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، حيث قدم أدوارا يخاف غيره من الممثلين تقديمها، ولم يشعر بالقلق من رد فعل الجمهور»، مضيفة « انت قدمت دورك في (عمارة يعقوبيان) بمعلمة».

وأقيمت، اليوم، ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي ضمن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بحضور عدد من النجوم والنقاد، وأدارت الندوة الكاتبة والناقد ناهد صلاح، وكشف الصاوي خلال الندوة عددا من الكواليس المرتبطة بأعماله السينمائية الأشهر، إضافة إلى أسرار في حياته الشخصية.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية من المهرجان حتى 30 سبتمبر الجاري، وشملت تكريم عدد من الفنانين والمبدعين من بينهم خالد الصاوي، سلوى خطاب، المخرج عمر عبد العزيز، الناقدة خيرية البشلاوي، بالإضافة إلى اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل.