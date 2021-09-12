أبطاله من ذوي الهمم.. إلهام شاهين تشيد بالفيلم السويدي «cat walk»: «برافو»

أشادت الفنانة إلهام شاهين بتجربة الفيلم السويدي «cat walk»، ونشرت شاين صورة لها مع مخرج العمل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت إلهام شاهين، على الصورة قائلة: «مع مخرج الفيلم السويدي cat walk، فيلم رائع، أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة، برافو على هذا المخرج المتميز الذي دربهم على أدوارهم، فكانوا جميعا رائعين».

إلهام شاهين تتحدث عن كيفية اختيار أدوارها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنَّ «المكسب الأدبي بالنسية لي هو الأقوى»، معلقة «الفلوس بتروح وتيجي، سأكون سعيدة عندما أعمل فيلم وبلاقيه بيشارك بمهرجانات العالم وأن يحصل الفنان المشارك بالفيلم على أفضل ممثل»، مضيفة أنَّ «السينما فن وصناعة وتجارة، وأنا لا أحب مبدأ التجارة بشكل نهائي و«المنتج الشاطر هو اللي يسكب وميخسرش».

وأكّدت أنَّها ترفض أعمالًا درامية وأفلام تُعرض عليها مؤخرًا، بسبب تشابه الشخصية التي ستظهر فيها بتلك الأعمال مع شخصيات أخرى قدمتها من قبل، «إني ألاقي دور مختلف دي مسألة صعبة لأني اشتغلت كتير أوي، وعملت نوعيات كتير مختلفة، ودايما بسأل نفسي إيه اللي هقدمه جديد، ومش عايزة أكرر أو أقلد نفسي في أدوار مشابهة».

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين بمسلسل «زي القمر»، وهو يدور في إطار من الدراما، تدور أحداث العمل في مجموعة من القصص والحكايات المنفصلة، والتي تتكون من 5 حلقات بكل مرة، وتناقش العديد من القضايا التي تعاني منها السيدات، بعدما ابتعدت عن الدراما لفترة طويلة، ولكنها بمسلسلها الأخير اختارت أن تناقش قضية مهمة، من خلال حدوتة «حتة مني»، هي واحدة من مجموعة حكايات يتضمنها مسلسل «زي القمر» وبطلة هذه الحدوتة هي الفنانة إلهام شاهين، وجسدت «شاهين» دور الزوجة المخلصة، والتي تهتم بكل تفاصيل زوجها، ولكن تأتي المفاجأة حينما تكتشف الزوجة خيانة زوجها لها، والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق.