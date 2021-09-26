إلهام شاهين تحتد على أحد حضور مهرجان الإسكندرية: «أنت كل شوية تيجي تقف ورايا»

احتدت الفنانة إلهام شاهين، على أحد حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم، بعد انزعاجها من تعمده الوقوف ورائها أكثر من مرة.

إلهام شاهين تنفعل بسبب أحد حضور الإسكندرية السينمائي

وبدأت تفاصيل الأزمة، حينما كانت إلهام شاهين تلتقط صورة تذكارية مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت، على هامش فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، لتفاجئ بوقوف أحد الحضور ورائها، فاحتدت عليه قائلة: «أنت كل شوية تيجي تقف ورايا، دي مش أول مرة على فكرة»، إلا أن الموجودين هدأوها.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين، في ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بالإضافة إلى ندوة تكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، التي حضرتها ابنتها سماح أبو بكر عزت.

كما سلمت إلهام شاهين، الفنانة حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة، من مهرجان الأمل بالسويد، وذلك عن دورها في فيلم «ضد الكسر» للمخرج أحمد رشوان، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية.

تكريم إلهام شاهين في افتتاح «القومي للمسرح»

وتكرم الفنانة إلهام شاهين، غدا، في حفل افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح، وتتضمن قائمة التكريمات عدد من المجوم من بينهم تكريما خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بالإضافة إلى الفنان عبدالله غيث، وسامي مغاوري، وفاروق فلوكس، وأشرف عبدالغفور، والناقدة أمال بكير، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس.

ويأتي تكريم إلهام شاهين باعتبارها واحدة من أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت انطلاقتها في عالم التمثيل من خلال الوقوف على خشبة المسرح.

وقدمت الفنانة المصرية خلال مشوارها الفني مجموعة من الأعمال المسرحية من بينها «بهلول في إسطنبول»، «واحد لقى شقة»، «حورية من المريخ»، و«زيارة بعد نص الليل».