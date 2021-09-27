مصرع شخص وإصابة 4 في حادث دهس بـ ولاية المنستير التونسية

دهست سيارة خاصة، مساء أمس الأحد، عددا من التونسيين بمدينة قصر هلال بولاية المنستير الواقعة في إقليم الوسط الشرقي من تونس، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

من جانبها، قالت إذاعة «جوهرة أف أم» التونسية، إن قوات الأمن اعتقلت صاحب السيارة الذي نفذ عمليتي دهس بمدينتي صيادة وقصر هلال، موضحة أنه لم تعرف بعد دوافع مرتكب العملية، وفي انتظار التحقيق معه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شهود عيان: عملية الدهس كانت مقصودة من سائق السيارة

ونقلت «جوهرة أف أم»، عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول مواصلة التقدم في اتجاههم للتأكد من وفاتهم، حسب قولهم.

بدوره، قال كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، إن وحدات الحماية المدنية بقصر هلال قامت بنقل المصابين الذين أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة إلى مستشفى «الحاج علي صوة» بقصر هلال.

وأشار «بن صالح»، إلى أن السيارة كان يقودها كهل، وقام بدهس مجموعة من الأشخاص منهم من كان على متن دراجة نارية، وأوضح المسؤول التونسي، أن الكهل كان في حالة هستيرية.