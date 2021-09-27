محمد عساف: استوحيت اسم أغنيتي الجديدة من الفنان عادل إمام

أكد المطرب الفلسطيني محمد عساف خلال برنامج «mbc trending»، أنه استوحى اسم أغنيته الجديدة من الفنان عادل إمام خلال فيلم «مرجان أحمد مرجان».

وقال عساف «أخدنا كلمة الحلزونة لأنها أفيه في مصر من خلال فيلم الزعيم عادل أمام مرجان أحمد مرجان ودخلناها في أغنية مصرية شعبية».

وأضاف «تناقش الأغنية مواضيع اجتماعية عن الأمور البسيطة في لون اجتماعي، لا أنكر أن العنوان جرئ، وفي البداية كنت مترددا، بحب أغني ألوان مختلفة، ولهجات مختلفة، بحب اتحدى نفسي»، مؤكدا «بحب أسمع أغاني المهرجانات ولكنها ليست طبعي ولا استايلي».

وتقول كلمات أغني «الحلزونة» لـ محمد عساف

(يا زميلي الدنيا مدارس وأنت اللي بتختار الفصل

ناس بتدور ع القرش وفيه ناس بتدور ع الأصل

وجميعا كلنا مرضى ومحدش لاقي المصل

وده سوق فيه بيع وشرى خد بالك وأنت بتتعامل

كل عيش في المتداري وماتديش حد أمان كامل

الحب ساعات بيقوي بس ساعات يبقى دمار شامل

والحلزونة يمة الحلزونة

السكة بقت شبورة وزحمة ومعجونة

والحلزونة يامة الحلزونة

كت زي الفل وماشية نشونا عين نشونا

الحلزونة ياما الحلزونة

كنا سمك صاحي وقطعونا في علب تونة

اعمل خير يا رجولة إن شالله القبض تطلع نصه

مش واخدين حاجة معاهم اللي بيكنزوا ويرصوا

يكفيك شر اللي في وشك صحبة وبينبروا ويبصوا

شيل شيلتك وماتسألش حد معاك يسند ويشيل

صاحب اللي في وقت عياطك ييجي ويديلك مناديل

في الصح اركب دماغك وهتتبسط أكتر م الخيل)