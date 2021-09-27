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القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب الرباعي «هرقل 21» باليونان

كتب:

محمد مجدي
10:14 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب الرباعي «هرقل 21» باليونان

نفذت عناصر من القوات الخاصة، في مصر واليونان والسعودية والإمارات، التدريب المشترك الرباعي «هرقل 21»، الذي استمر على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان.

وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي، فضلا عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.

يأتي التدريب «هرقل 21» في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجالات عمل القوات الخاصة، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

حضر فعاليات التدريب، عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.

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