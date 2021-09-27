مدبولي: سيناء نموذج للمشروعات الأضخم على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ منطقة المزارع السمكية، ستكون مع اكتمالها بشرق التفريعة واحدة بين أكبر المزارع على مستوى العالم، كما أنّ مجموعة الأنفاق التي تم تنفيذها، ستكون من أكبر المشروعات الإنشائية على مستوى العالم: «سيناء لوحدها النهاردة فيها نموذج لمشروعات كلها الأضخم من نوعها على مستوى العالم كله».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ شبكة الطرق والأنفاق وربط سيناء، كانت ملحمة كبيرة جدا لربط الشبكات مع سيناء وشبه جزيرة سيناء، متابعا: «نفذنا داخل شبه جزيرة سيناء 63 مشروعا بأطوال تصل لـ3440 كيلو متر».

وأوضح مدبولي، أنّ الشركات الأجنبية أكدت أثناء تنفيذ أنفاق قناة السويس، أنّ المشروع لن يتم قبل 12 عاما لعمل 4 أنفاق، ولكن الرئيس السيسي وجّه الشركات المصرية بتنفيذ الأنفاق تحت إشراف الهيئة الهندسية، وجرى إنشاء 5 أنفاق في أقل من 6 سنوات.