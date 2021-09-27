مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها في العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، هي الأضخم من نوعها في العالم، مشيرًا إلى أنّ المشروع «فخر كبير»، نفذته بالكامل أيادٍ مصرية، تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية الأكفاء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المشروع نموذج لكل المشروعات التي تشهدها أرض مصر خلال السنوات السبع الماضية، متابعا: «هناك تمييز أكثر لأرض سيناء الحبيبة، لاهتمامنا الشديد بتعويض ما فات هذه المنطقة من عملية التنمية».

إنتاج 5.6 مليون متر مكعب مياه معالجة ثلاثيا يوميا

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء من المياه المهدرة

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة.