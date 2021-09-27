مدبولي: سيناء صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ سيناء دائما في قلب المصريين، ومدخلا لقارتي إفريقيا وآسيا، متابعا بأنّ مصر صاحبة أطول تاريخ حضاري على مستوى العالم، لكن سيناء صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ سيناء كانت موطن معارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة في عهد القدماء المصريين وحتى العصر الحديث، وأي جهة كانت تطمع في الدخول إلى مصر، كانت سيناء مدخلها.

وتابع رئيس الوزراء، بأنّ سيناء هي موطن الأديان السماوية الثلاثة، الموقع الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى، وكانت مسار العائلة المقدسة، وأقسم بها الله في قرآنه الكريم بقدسيتها ومكانتها.

استصلاح 400 ألف فدان

وتسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

40 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.