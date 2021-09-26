مدبولي يؤكد لرئيس «الإيسيسكو» اعتزاز مصر باستضافة مؤتمر المنظمة العام المقبل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الدكتور سالم بن محمد المالك والوفد المرافق، مثمنا التعاون القائم بين مصر ومنظمة «الإيسيسكو»، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة، بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمي، والابتكار، ونشر المعرفة في دول العالم الإسلامي.

مدبولي: الحكومة ستعمل على تقديم سبل الدعم الممكنة لإنجاح المؤتمر العام للمنظمة في ديسمبر المقبل

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء، عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر، تمثل تعزيزًا لدورها الأفريقي والإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تقديم كل سبل الدعم الممكنة، لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

وأعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجاري مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية فى العالم الإسلامي والشرق الأوسط.

كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التي ستستضيفها مصر، وهي الاستضافة التي تجسد محورية الدور المصري في منظمة التعاون الإسلامي.

الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للإيسيسكو

واستعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو في تسجيل مواقع التراث في دول العالم الإسلامي، مؤكدًا أن المنظمة تطبق فى هذا المجال، ذات المعايير والنسق التي تطبقها اليونسكو.

فى ذات السياق، تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للإيسيسكو، حيث جرى توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين في 54 دولة، كما سيجري على هامش المؤتمر، عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.