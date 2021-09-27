الصحة تطالب المواطنين بالذهاب إلى المستشفيات فورًا في هذه الحالة

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر مطمئن حتى الآن، ولكن استمرار الزيادة يدعو للقلق ويجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطعيمات أصبحت جزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، داعيًا المواطنين بالتسابق من اجل حجز لقاح كورونا.

عبد الفتاح: أعراض يجب الانتباه إليها

وأضاف عبدالفتاح، على المواطنين التوجه إلى المستشفيات في حال الإصابة بأعراض فيروس كورونا، موضحًا أنه في حال الإصابة بـ«الكحة أو ارتفاع درجة الحرارة أو تكسير العظام» أو غيرها من الأعراض التي تشبه اعراض فيروس كورونا عليهم التوجه فورًا إلى المستشفى.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أن الأطقم الطبية داخل المستشفيات هي تقد تشخيص الحالة، قائلا: « الأطباء هي اللي تقول كورونا ولا دور برد».

وأكد عبدالفتاح، أن تشخص الحالة بإصابته بفيروس كورونا في وقت مبكر له عامل كبير في تحسن مريض فيروس كورونا.

رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي: تحديث بروتوكول علاج مصابي كورونا

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى، أنه تم تدريب كافة الأطقم الطبية داخل المستشفيات على التحديث الجديد لبروتوكول العلاج لفيروس كورونا في نسخته الخامسة.

وأكد عبدالفتاح، أن المستشفيات رفعت درجة الاستعداد القصوى، كما أنه مجهزة وهناك وفرة في أدوية علاج مصابي كورونا، وهناك مخزون استراتيجي كافي وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وزارة الصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت الصحة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين ضرورة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.