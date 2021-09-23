وزيرة الصحة تعلن موعد تطعيم طلاب «الثانوية والإعدادية» بلقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، إن افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بمصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، سيتم خلال خمس أسابيع؛ ما يساعد في إنتاج مليون جرعة يومية من اللقاحات، وتوفير اللقاحات في دول إفريقيا خلال 6 أسابيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية؛ لاستعراض سبل التعاون بين دولتي مصر وألمانيا لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

موعد تطعيم طلاب الثانوية والإعدادية

وأشارت «زايد»، إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالجهاز الإداري وخاصة العاملين بوزارة التربية والتعليم، موضحة أن تطعيم الطلاب في المرحلة الثانوية والإعدادية، سيتم عقب افتتاح الخط الثاني من مصنع فاكسيرا لتوفير كميات كبيرة من اللقاحات.

موعد ذروة الموجة الرابعة

أكدت وزيرة الصحة، أن ذروة الموجة الرابعة في مصر ستكون خلال شهر من الآن.

يذكر أن مصر استقبلت مساء أمس الأربعاء، مليونًا و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة «فرانك هارتمان»، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة

في السياق ذاته، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة كورونا شبه مجتمعة بصورة مستمرة، برئاسة رئيس الوزراء وتقوم بدراسة الوضع الوبائي في البلاد.