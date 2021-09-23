وزيرة الصحة تكشف لـ«الوطن» عن آلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك اتجاه لتطعيم طلاب الأطفال من عمر 12 لـ18 عاما، لكن بعد الانتهاء من خط إنتاج شركة فاكسيرا الثاني، في الـ6 من أكتوبر، والمقرر فتحه بعد 5 أسابيع، مشيرة إلى أن لقاح فايزر هو الأقرب لتطعيمهم.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فئات مختلفة من الأطفال، وليس من الضروري حصول الجميع على اللقاح، لكن حتى الآن، هناك دراسات تجري بهذا الشأن، للتأكد من سلامة وفعالية جميع اللقاحات المتوافرة على هذه الفئات، كما حدث فى الدول الخارجية، يأتى ذلك من حرص الدولة، على تطعيم جميع الفئات بلقاحات كورونا لمواجهة الفيروس.

انخفاض معدلات الوفاة من فيروس كورونا فى الموجة الرابعة

وعن الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر، أكدت الوزيرة، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تشهد انخفاض ملحوظ في أعداد الوفيات عن الموجات الثلاث السابقة، كاشفة عن السبب الذي تمثل في عامل توافر اللقاحات، وحث المواطنين على حجز لقاح كورونا، وتحديد الفئات التي لها الأولوية، وكانت الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، ويجب أن نأخذ كل الاحتياطات اللازمة، نظرا لأن فيروس كورونا ليس له أمان.

لقاح سينوفاك معتمد من 12 دولة أوربية

وتابعت الوزيرة: الدولة المصرية تعمل على تنويع مصادر لقاحات كورونا فى مصر، وعن اعتماد لقاح سينوفاك من عدمه، أكدت أنه معتمد من 12 دولة أوربية، وجميع اللقاحات التي تم توفيرها في مصر، اعتمدت من منظمة الصحة العالمية، وأثبتت فعالية ضد لقاح كورونا ومتحوراته.

وعن مستجدات متحور «دلتا بلس»، أوضحت الوزيرة أن ليست كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر مصابة متحور دلتا بلس، ولا يمكن حصر أعداد المصابين بالمتحور، لكنه ليس خطير أو يدعو للقلق، ومتحورات الفيروس أمر طبيعي، وهو يحدث لجميع اللقاحات، وليس لقاح فيروس كورونا فقط.