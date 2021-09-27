وزيرة الهجرة الهولندية في زيارة إلى مصر لبحث أوجه التعاون بين البلدين

تعقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مع نظيرتها أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، ظهر يوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الهجرة، لاستعراض آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

زيارة المتحف القومي للحضارة

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، ومن المقرر أن تقوم السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، بزيارة إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وزيارة عدد من المناطق الأثرية في مصر

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

تعزيز التعاون الثنائي المشترك

وأشارت إلى أن الزيارة هي الأولي لوزيرة الهجرة أنكي بروكرز كنول، لافتة إلى أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها الأولى لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة، من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.

من الشخصيات المؤثرة في الحزب الحاكم

ويذكر أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب «الشعب من أجل الحرية» الحاكم برئاسة «مارك روته»، رئيس الوزراء الهولندي الحالي.