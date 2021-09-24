الهجرة: غدا آخر موعد للتقديم على 20 فرصة عمل لفني إلكترونيات بألمانيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن غدا هو أخر موعد للتقديم على وظيفة فني إلكترونيات بألمانيا، وذلك بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، موضحة أن الحكومة الألمانية قامت بوضع معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار.

برامج مشتركة بين مصر وألمانيا لتعزيز الهجرة النظامية

وأضافت «مكرم» أن وزارة الهجرة تستقبل كافة الاستفسارات والأسئلة التوضيحية للتقديم على فرصة العمل بألمانيا، كما سيجرى تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط، مضيفة أن التعاون المشترك بين الوزارة والمركز المصري الألماني يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلي أنه لابد الأخذ في الاعتبار بأنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيجرى النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفية للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي، ويرصد التقرير التالي الوظائف المطلوبة في ألمانيا:

5 تخصصات للعمل في ألمانيا

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل.

2. فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة.

3. فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

4. فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء.

5. مُركب الأنظمة الكهربائية ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص.