«الهجرة» تبحث التعاون مع الجامعة البريطانية ودعم تنفيذ عدد من المبادرات

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا بوفد من الجامعة البريطانية، ضم الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والسفير محمود كارم مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة البريطانية، في حضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والجامعة البريطانية في عدد من المبادرات التي تنفذها الوزارة.

الجامعة البريطانية ودورها التعليمي

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بوفد الجامعة البريطانية، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة كصرح تعليمي متميز ساهم في إخراج أجيال لديها المهارات اللازمة والمعارف الضرورية التي ساهمت في التطبيقات العملية على مجال واسع في المجتمع المصري نتيجة لالتزامها بجودة التعليم طبقاً للمعايير الدولية، فضلا عن دور الجامعة تجاه المسؤولية المجتمعية ومشاركتها المستمرة في دعم المشروعات والمبادرات القومية.

مكرم تهنئ رئيس الجامعة البريطانية

وفي مستهل حديثها، هنأت وزيرة الهجرة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، على توليه رئاسة الجامعة البريطانية في مصر، كونه أحد أبرز العلماء والخبراء المصريين بالخارج، واحدا من أهم أساتذة تدويل التعليم العالي، حيث يمتلك من الخبرات العلمية والعملية ما يجعله مصدر فخر واعتزاز كنموذج متميز لعلمائنا بالخارج، خاصة لما يقوم به من دور فاعل للإسهام في العديد من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإصلاح التعليم العالي كمؤسس وعضو مجلس إدارة الشبكة العربية الأوروبية.

الشراكة بين الوزارة والجامعة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: «إننا نتطلع للاستفادة من الجانب الأكاديمي والبحثي للجامعة البريطانية ودورها في المجتمع، وفق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاستعانة بالأكاديميين والباحثين، لدعم تنفيذ خطط الدولة نحو تنمية حقيقية مستدامة»، مضيفة أن الاجتماع شهد التباحث حول إشراك الجامعة لدعم تنفيذ عدد من المبادرات التي تقوم عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية، من بينها المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والاستعانة بالأساليب البحثية لدعم جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، فضلا عن دعم تنفيذ مبادرة «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية وتعليم اللغة العربية، بجانب بحث مشاركة طلبة الجامعة في أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، عن امتنانه للقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مثمنا على جهود الوزارة في ربط الخبراء والعلماء المصريين بالخارج بوطنهم، وللاستفادة بخبراتهم في المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، مؤكدا على حرص الجامعة البريطانية لإحداث تعاون مثمر مع وزارة الهجرة في عدد من الملفات، وإتاحتها لكل الخبرات الأكاديمية والدعم الممكن في إطار دور الجامعة المجتمعي، وإيمانها بأهمية الشراكة مع قطاعات الدولة المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة تضمن خدمة المجتمع، بالاستعانة بالأساليب البحثية.

وقالت الدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، إن الجامعة تدعم كل المبادرات الوطنية إيماناً بأهمية دور المؤسسات في الالتزام بالواجبات المجتمعية للجامعة بشكل عام، وفي هذا الإطار نسعى لتحقيق تعاون مثمر ومستدام مع وزارة الهجرة، في تنفيذ عدد من برامجها المختلفة، في سبيل مواصلة ما تحققه مصر من نجاحات على مختلف الأصعدة، مشيرة لأهمية المساهمة في صناعة التنمية والرخاء، بالعلم والمعرفة والبحث العلمي المتميز.