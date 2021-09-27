5 معلومات عن معرض القاهرة الدولي «CIF».. يضم مفروشات وأجهزة كهربائية

تنطلق فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي «CIF»، الخميس المقبل، ويستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، على مساحة 10 آلاف متر مربع؛ إذ يعد الحدث الأهم والأكبر في مصر والشرق الأوسط.

وتُقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

العراق ضيف شرف معرض «CIF»

وبحسب بيان وزارة التجارة، تشارك دولة العراق في المعرض هذا العام كضيف شرف الدورة الـ 54، كما يشارك العديد من الدول تشمل إندونيسيا وسريلانكا والسعودية وفيتنام والسودان، ويقام على هامش المعرض الندوة الخاصة بدولة فيتنام تحت عنوان المنتجات الصناعية والقطاعات المحتملة للتعاون، بحضور رئيس مكتب التجارة الفيتنامي.

المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية

من جانبه، أوضحت مي عسل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية، التي تشمل القطاعات الغذائية والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات، التي تحرص على تقديم أجود المنتجات بأقل الأسعار.

وأكدت القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الحرص على تطبيق شعار «سلامتك تهمنا»، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على سلامة العارضين والزائرين.