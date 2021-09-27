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مدبولي: الرئيس وجه بإنشاء جامعتين بـ«سلام» للخدمة العام الدراسي المقبل

كتب:

محمد عزالدين
10:56 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدينة «سلام» تقع في شرق بورسعيد، وهي تحت الإنشاء، وبدأ تنفيذ خدمات كثيرة، إضافة للتجمعات السكنية والمحولات الكهربائية فيها، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي وجّه بالإنشاء الفوري لجامعة تكنولوجية وأهلية قبل شهور قليلة.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الهيئة الهندسية بدأت تنفيذ الجامعتين، وجرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية في الجامعة التكنولوجية، لدخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ مساحة مدينة رفح الجديدة تبلغ 535 فدانا، وهناك حجم تنمية يحدث في هذه المدينة المهمة.

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