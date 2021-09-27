رئيس الوزراء: تكلفة متحف شرم الشيخ تبلغ 812 مليون جنيه

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من أجل تنمية سيناء، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات السياحية والثقافية في منطقة سيناء، مثل متحف شرم الشيخ بتكلفة قدرها 812 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نفذنا المدينة الشبابية بـ200 مليون جنيه

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نفذنا أيضا المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ بتكلفة 200 مليون جنيه، وعددا من المشروعات الضخمة الأخرى في مختلف المناطق».

وتعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعمل بمعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.