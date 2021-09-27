مدبولي: تنمية سيناء «حلم» يجتمع عليه كل المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الثروات الطبيعية والمشروعات التي بدأت الدولة المصرية تنفيذها، كانت دائما تجعل تنمية سيناء هو الحلم الذي يجتمع عليه كل المصريين، بكل المقومات الموجودة، لكن جميعنا يعلم الظروف التي مرت بها سيناء بعد ثورة 30 يونيو، حيث كنت مسرحا للعمليات الإرهابية.

شبكة كبرى من البنية التحتية في سيناء

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس السيسي في 2014، أعلن في تلك الفترة الصعبة التي كانت تشهد فيها سيناء هجمات إرهابية، إطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على الأصعدة كافة، سواء أمنيا وعسكريا، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها، إضافة لإنشاء مشروعات تنموية كبيرة تسهم في عملية التنمية.

استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء

ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، هي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعمل على معالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.

ومع افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، سيجري استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.