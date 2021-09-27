وزير الري: زيادة السكان تحدي كبير يحتاج لموارد إضافية لتوفير المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّ الزيادة السكانية تحدي كبير أمام الدولة، موضحًا أنَّه «خلال العشر سنوات الأخيرة زاد المصريين 25 مليون نسمة، وحتى 2050 نزيد من 60 لـ70 مليون نسمة، وكل هؤلاء يحتاجون لموارد إضافية لتوفية احتياجتهم الأساسية، ومحدودية الموارد المائية كما هي».

مصر لا تمتلك سوى نهر النيل ومياه جوفية ومطر قليل

وأضاف وزير الري، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ «مصر لا تمتلك سوى مياه نهر النيل، وجزء بسيط من المياه الجوفية وكمية المطر قليلة، وهو تحدي من التحديات، وشبكة الترع والمصارف عمرها يصل لأكثر من 200 سنة وتحتاج لتأهيل ونوعية المياه جزء أساسي لإعادة استخدام المياه أكثر من مرة».

المصريون زادوا 25 مليون نسمة آخر 10 سنوات

وأضاف وزير الموارد المائية والري إن الوعي العام في البلد يجب أن يعي ثقافة ترشيد استخدام المياه وتحديث التشريعات، فالتشريعات لدينا قديمة وتحتاج للتحديث، وهو تحدي أساسي، إضافة للتغيرات المناخية التي تؤثر على ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالي تداخل المياه الجوفية مع مياه البحر مما يسبب ملوحة، والأحداث المناخية المتطرفة مثل السيول الشديدة في طابا ورأس غارب وغرب الدلتا، وكل ذلك كلّف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه لتصليح الخسائر.

وتابع وزير الري، أنَّ تغير إيراد النيل تحدي أيضًا نتيجة الأفعال الأحادية دون التنسيق مع دول المصب أو التغيرات المناخية، وموجات الجفاف والحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.