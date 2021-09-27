وزير الري: مشروعات بـ100 مليار جنيه لحماية الشواطئ من تغيرات المناخ

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة عقدت ندوات توعية من أجل تغيير نظام الري، حيث جرى إبراز النماذج الناجحة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونتيجة لهذه الندوات: «كنا شغالين على مليون فدان للتحويل إلى نظام الري الحديث، وخلصنا 95% من المستهدف بسبب التوعية».

قروض للفلاحين على 10 سنوات بدون فوائد

وأضاف «عبدالعاطي» خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الدولة أتاحت نظاما جديدا للإقراض، وهو منح الفلاحين قروض مدتها 10 سنوات دون فوائد، وهو ما سيسرع إدخال نظم الري الحديث أو تبطين المساقي».

وتابع بأن التغيرات المناخية دفعت الدولة المصرية إلى إنشاء وإحلال وتجديد 9 محطات رفع عملاقة، مشددًا على أن قدرة الدول على تحمل الصدمات يعتمد على بنيتها التحتية، كما دشنت الدولة المصرية 1450 منشأة في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد لاستيعاب مياه الأمطار.

إنقاذ قلعة قايتباي من التدمير بسبب التغيرات المناخية

وأضاف: «كما أجرينا دراسة على المناطق الأكثر تعرضا لمخاطر الغرق نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، واستخدمناها في تدشين مشروعات لحماية شواطئ مصر، فقد كانت قلعة قايتباي على وشك التدمير، لكننا نفذنا أعمال حماية لها فأصبحت في أمان».

ولفت إلى أن الدولة المصرية نفذت مشروعات بتكلفة 100 مليار جنيه من أجل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، كما جرى استخدام النظم الصديقة للبيئة في كفر الشيخ: «كل ما نُفذ من أعمال الحماية كان 118 كم على مدار تاريخ الوزارة، ومنذ 2014 حتى الآن انتهينا من 49 كم ونستهدف الوصول إلى 118 كم لإعلان الحماية الكاملة للشواطئ المصرية».