السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «ينابيع الأمل»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «ينابيع الأمل»، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، خلال حضوره حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد.

وصباح اليوم، أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم

ومن أهم اهداف محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وإنقاذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة.

المشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، تعد الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعمل بمعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.