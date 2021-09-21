«تعليم أسيوط» تنهى استعداداتها للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال صيانة المدارس وتوفير مستلزمات الدراسة وتطعيم المعلمين والعاملين بلقاح كورونا.

وعقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا موسعا، اليوم، بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات ومديري المراحل التعليمية، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ووضع خطة وضوابط للعمل خلال العام الدراسي الجديد.

وبحث وكيل الوزارة خلال الاجتماع كافة الاستعدادات الخاصة بإستقبال العام الدراسي من حيث الانتهاء من تسجيل المعلمين والعاملين بموقع التطعيم بلقاح كورونا والانتهاء من تلقي الجميع للّقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.

كما أكد وكيل الوزارة الانتهاء من حركات النقل والندب وتجهيز الحجرات الدراسية، وتوفير مستلزمات الدراسة، والتأكد من انتهاء الصيانة بكافة المدارس ووصول الكتب المدرسية إلى الإدارات والمدارس، مشيرا إلى أن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد يولي اهتماما كبيرا بملف التعليم بالمحافظة، كما أنه يتابع جاهزية المدارس واستعداداها للعام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة في هذه المجموعات وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الصادر بهذا الشأن وتفعيلا لمبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية».

الاهتمام بالأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية وتنمية معارف الطلبة ومهاراتهم مع وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، مشددا على التنسيق بين الجميع وذلك لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

واستمع وكيل الوزارة لمقترحات وآراء بعض الحضور وكذلك بعض المشكلات التي تواجههم في عملهم والعمل على حلها، وفي نهاية الاجتماع طالب وكيل الوزارة الحضور الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة، مع ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات.