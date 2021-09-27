ظهور صادم لـ مجدي شطة.. ومتابعون: «كنت في السجن ولا إيه؟» (فيديو)

أبدى عدد كبير من مُتابعي أغاني المهرجانات الشعبية، صدمتهم من الظهور الأخير للمؤدي مجدي شطة بعد فترة غياب طويلة.

وظهر مجدي شطة، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد فقدان كبير في وزنه ووجه شاحب، حيث قال: «مش هينفع أقول لكم الأسباب اللي أنا كنت فيها.. بس صدقوني يا جماعة أنا كنت في مشكلة شخصية.. وربنا الأعلم.. مش هقول أكتر من الكلمتين دول».

وتساءل عدد كبير من المتابعين، عن هذا الظهور المُفاجئ، إذ يعتقد البعض أنه أصيب بأزمة صحية خطيرة تسببت في فقدانه الوزن بشكلٍ كبير، فيما ظن البعض أنه كان محبوسًا، حيث قال أحدهم: «كنت محبوس في قسم المطرية ولا إيه؟»، فيما قال آخر: «لسه خارج من السجن صح؟».

كما طالب أحد المتابعين، بضرورة إجراء تحاليل شاملة للاطمئنان على الحالة الصحية لـ«شطة»، لاسيما أنه ظهر بجسم نحيل، قائلًا: «حلل كده وشوف فيه إيه؟.. هتلاقيها الجرثومة».

وكان مجدي شطة، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن ليس لديه مؤهلا دراسيا، وهو حاصل على شهادة محو أمية منذ عام 2006، ويُجيد القراءة والكتابة، فضلًا عن حصوله على شهادة الخدمة العسكرية خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ يستعد في المُشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة، التي تنظمها نقابة المهن الموسيقية، بشأن الانضمام لعضويتها.

وكشف أحد منظمي الحفلات لـ«الوطن»، في وقتٍ سابق، عن أجر مجدي شطة في الحفلات، حيث يحصل على 10 آلاف جنيه في الساعة الواحدة، ليُعد من ضمن المُغنين الذين يحصلون على أجور قليلة مُقارنة بزملائه من مطربي المهرجانات.