مجدي شطة عن تعرضه للتنمر: «سناني هي اللي طلعتني تريند.. ومش هغيرها»

أعرب مجدي شطة، عن استيائه الشديد من تعرضه للتنمر والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، تحت هاشتاج: «لا لمجدي شطة في النقابة».

وقال شطة لـ«الوطن»، إن شكل أسنانه كانت سببًا في شهرته عبر المنصات الاجتماعية وكذلك الوسط الغنائي الذي ينتمي له، متابعًا: «السنان هي اللي جابت التريند، وأنا مش هخضع لعمليات تجميل خالص».

وطالب نجم المهرجانات جمهور «السوشيال ميديا» بالتوقف عن السخرية منه، لما يسببه من حزنٍ له، قائلا: «لا للتنمر».

وكان مجدي شطة، قد تصدر قائمة هاشتاج موقع التغريدات «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عقب ساعات من تصريحاته لـ«الوطن»، بشأن استعداده للمُشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة لنقابة المهن الموسيقية.

وأبدى مُستخدمو موقع «تويتر» استياءهم الشديد من مشاركة مجدي شطة في اللجنة الجديدة للاختبارات المُقرر انعقادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث جاء ذلك تحت هاشتاج: «لا لمجدي شطه في النقابة»، حيث برر البعض أن مجدي شطة، لا يمتلك موهبة الصوت الغنائي الذي يؤهله أن يكون عضواً في النقابة، وأن الشهرة التي حققها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شهرية لحظية.

يذكر أن مجدي شطة، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه يستعد الفترة الحالية بشأن المُشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة نقابة المهن الموسيقية، المُفترض انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال شطة، إنه سيُقدم أشكالا غنائية عدة، أمام لجنة التحكيم، ما بين الشعبي والحزين، متابعًا: «هغني كمان أغنية الحلم الجميل للفنان هاني شاكر»، مُعربًا عن أمله بأن يتجاوز اختبارات النقابة بنجاح، وأن يُقيد عضوًا بها خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة اختبارات الأصوات الجديدة، قد انعقدت لمنحها عضويتها من عدمه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وخضع للاختبارات كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وفريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم «كزبرة» و«حنجرة».