السيسي: الدولة بتقوم بدورها في تطوير الترع والمواطنون عليهم التزام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يخص التعدي على الجسور والمجاري المائية والمنشآت المائية، الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية بالكامل، مؤكدا أن شكل الترع القديمة كان يؤثر على حال المواطنين، وتتأثر زراعتهم: «الدولة بتقوم بدور والمواطنين عليهم دور والتزام، ولو الحكومة راجعت الإجراءات التي تم عملها خلال 7 سنوات في كافة المجالات والقطاعات وقولتوا إن ده كان تطوير محتمل حتى 2052 أنا أتصور إننا قطعنا طبقا للمعدلات اللي تم تنفيذها خلال المدة دي، والمفروض الحاجات دي تتعمل الـ20 سنة الجايين، ولكن قولنا إننا متأخرين كتير ولابد نتحرك بمعدلات أسرع وأعمق بكتير».

وأضاف الرئيس: «إنتو كمان كمصريين محتاجين تساعدونا، خصوصا إنه بيتم التعدي على منشآت خاصة بالناس».