رئيس الوزراء يستعرض 5 محاور أساسية لتنمية سيناء بتكلفة 700 مليار جنيه

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج من المشروعات التي نفذتها الدولة في سيناء، قائلًا إنَّ تنمية سيناء تنفذ من خلال 5 محاور رئيسية، فالمحور الأول يتعلق بمد جسور التنمية من خلال ربط شمال ووسط سيناء بالدلتا، والمحور الثاني تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء.

مد جسور التنمية عبر ربط شمال ووسط سيناء بالدلتا

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنّ المحور الثالث جذب الاستثمارات، والمحور الرابع التنمية السياحية من خلال الاستفادة من مقومات السياحة، والمحور الخامس والأخير هو التنمية العمرانية من خلال التوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

السياحة إحدى محاور تنمية سيناء

وتابع رئيس الوزراء: «الأمور كلها تسير بالتسلسل، وتنفيذًا توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في عمليات التنمية، وعليه تم العمل على 5 محاور في وقت واحد»، مواصلًا «حجم العمل والمشروعات التي تمّ تنفيذها ونُفذت بالفعل في سيناء وإقليم قناة السويس مع اكتمالها ستبلغ تكلفتها الاستثمارية 700 مليار جنيه».

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.