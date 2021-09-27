عبدالغفار: بطولات البنات في الكاراتيه والتايكوندو هو إنذار للشباب

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الراحل محمد فريد خميس كان رمانة الميزان للجامعات الخاصة لما له من رؤية ثاقبة في نشاط التعليم الجامعي الخاص، ودعمه المتواصل لجميع الباحثين و العلماء والمثقفين والطلاب، و دعمه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حفل تكريم الأبطال الفائزين بأولمبياد طوكيو، المقام حاليا بالجامعة البريطانية في مصر بحضور الدكتورة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، و الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أن فكرة تكريم أبطال أولمبياد طوكيو يرجع للدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالتوعية الرياضية و الثقافة الرياضية

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرياضة لا تتعلق بجهة معينة فهي ملك للجميع وأبطال أولمبياد مصر هم بمثابة فخر الدولة المصرية والأمة العربية ككل، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة مهمة جدًا للجميع،

وأوضح الوزير، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهتم بالتوسع في مجالاتها، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالتوعية الرياضية والثقافية الرياضية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن العام الدراسي الجديد 2021 سيشهد موسمًا رياضيًا متميزًا تحت مظلة خطة «الأسابيع الرياضية »، بالتنسيق مع الجامعات المختلفة، وهي أن يكون العام الدراسي الجديد ممتلئ بكافة الأنشطة الرياضية.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أبطال أولمبياد طوكيو فخر للجامعات المصرية وحافز لها لاستكمال النشاط الرياضي، ممازحًا حضور الحفل قائلا: «تحقيق البنات بطولات في الكاراتيه والتايكوندو هو إنذار للشباب، بأن البنات قادمون».

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحقيق الطلاب الأولمبياد هو بمثابة جهد كبير تم وضعه كهدف منذ الصغر حتى تم تحقيقه، مؤكدًا أن أفضل لحظة للمواطن حينما يتوج بالفوز على مجهود سنوات، مناشدًا أبطال مصر في الأولمبياد بضرورة الخروج وتشجيع الطلاب زملائهم علي الاستمرار والتقدم والاجتهاد.