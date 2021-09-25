«التعليم العالي» تنفي تأجيل الدراسة في الجامعات بسبب كورونا

تزايدت الشائعات والروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا عن موعدها المحدد في الجامعات، وهو ما نفته مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذين أكدوا أن الدراسة ما زالت قائمة في موعدها وفقا لقرارات مجلس الوزارء ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسة بالجامعات الحكومية المعاهد العالية في موعدها 9 أكتوبر المقبل، وفقاً للخطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدة أنه يجرى حالياً الاستعداد على قدم وساق من قبل الجامعات المختلفة وذلك لبدء العام الدراسي الجديد، ومواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

التعليم العالي: 9 أكتوبر موعد بدء العام الدراسي الجديد

وكان مجلس الوزارء نفى خلال الفترة الماضية ما تردد من أخبار عن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 في المدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الدراسة في موعدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مجلس الوزراء أنه يجري العمل على تنفيذ خطة تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس على مستوى مديريات التربية والتعليم والمحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة، نافيا تأجيل الدراسة بسبب كورونا سواء في المدارس لمختلف المراحل التعليمية أو الجامعات الحكومية.