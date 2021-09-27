عروض فنية وشعبية في الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة بقنا وأسوان

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بساحة معبد دندرة، تحت شعار «السياحة من أجل النمو الشامل»، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وعمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأيمن هندي مدير عام منطقة آثار قنا، وأنور جمال مدير عام مديرية الثقافة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والسائحين والمواطنين، وجموع كبيرة من السياح بمختلف الجنسيات.

محافظ قنا: معبد دندرة من المعابد الفريدة

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن معبد دندرة من المعابد الفريدة، التي تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، موضحا أنه من أكبر المعابد المكتملة الأركان في بر مصر، حيث يوجد به سقف وجوانب، ويعود للمعبود «حتحور»، رمز الجمال والخصوبة والنيل، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالآثار الفرعونية ومنها الهيكل الرئيسي لمعبد «حتحور»، ومعبد ولادة إيزيس، والبحيرة المقدسة.

عروض التحطيب والتنورة في اليوم العالمي للسياحة

وشهد الاحتفال العديد من العروض الفنية التي قدمتها فرقة قنا للفنون الشعبية مثل «التحطيب والتنورة» والتي حازت على إعجاب الحاضرين الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة لأحد أهم وأقدم العادات التاريخية بالصعيد والمستمدة من الأصول المصرية القديمة، كما شهد الاحتفال عروض مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات.

آثار أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة

واحتفلت منطقة أثار أسوان والنوبة، صباح اليوم الاثنين، باليوم العالمي للسياحة، في منطقة المسلة الناقصة التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، وهي ضمن أبرز المناطق الأثرية الموجودة ضمن البرامج السياحية للسياح في مدينة أسوان.

بحضور اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير منطقة أثار أسوان والنوبة، ولفيف من مفتشين الأثار بمختلف المواقع الأثرية على مستوى المحافظة.

عرض فرقة فنون شعبية نوبية

وشهد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة عرضا لفرقة الفنون الشعبية النوبية لكورال الأطفال، وتوزيع البوروشورات، بالإضافة إلى عرض مجموعة من البنرات التي تحتوي على معلومات عن المناطق الأثرية الموجودة في مدينة أسوان، والتي من أبرزها معابد فيله، وأبو سمبل، باعتبارها أبرز المناطق التي يفضل السياح زيارتها.

احتفالات بأسوان بحضور أجانب من البعثات الأثرية

كما شهد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمنطقة أثار أسوان، حضور عدد من الأجانب التابعين للبعثات الأجنبية الأثرية التي تقوم بالحفريات في بعض الأماكن الأثرية، حيث إنهم حريصين على حضور الاحتفال مرتدين نفس لون التيشيرت للحضور.

التعريف باليوم العالمي للسياحة

وحرص الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير منطقة أثار أسوان والنوبة، في كلمته على تعريف الحضور باليوم السياحي العالمي وجهود الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وإلقاء كلمته باللغتين العربية والإنجليزية احترمًا للسائحين الموجودين خلال الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

كما ألقى بعض الحضور كلمات عن يوم السياحة العالمي ومدى استعداد المحافظة الجنوبية أسوان لاستقبال الموسم السياحي الشتوي في الأول مز أكتوبر القادم.

وتحتفل منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي الـ41 هذا العام تحت شعار «السياحة من أجل النمو الشامل»، بهدف زيادة وعى المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات والشعوب.

وكانت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة في سبتمبر عام 1979، قررت الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام بدءا من عام 1980، من أجل زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة.