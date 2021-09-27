%12.9 انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يوليو 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 103.09 خلال شهر يوليو 2021 (أولي)، مقابل 117.39 خلال شهر يونيو 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.19٪.

أنشطة اقتصادية شهدت ارتفاعاً

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 379.92 خلال شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يونيو 2021 حيث بلغ 368.63 بارتفاع قدره 3.06%، وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.

فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 100.57 خلال شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يونيو 2021، حيث بلغ 98.80 بارتفاع قدره 1.79٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى.

أنشطة اقتصادية شهدت انخفاضاً

وبلـغ الرقـم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 95.66 خلال شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يونيو 2021، حيث بلغ 111.22 بانخفاض قدره 13.99٪، وذلك لانخفاض الطلب نتيجة لركود نشاط المقاولات.

فيما بلـغ الرقـم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 104.26 خلال شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يونيو 2021 حيث بلغ 124.67 بنسبة انخفاض قدرها 16.37%، وذلك يرجع إلى إجازه عيد الأضحى وتوافر المخزون.