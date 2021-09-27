حبس الطبيب البيطري المتهم بقتل «طفلة الغربية» بعد حقنة خاطئة 15 يوما

قررت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية، حبس «خالد . ن» طبيب بيطري، لاتهامه بالتسبب في وفاة الطفلة «منار النجار» 4 سنوات، عن طريق حقنها بطريقة خاطئة داخل صيدلية يعمل بها، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة بسيون، قررت يوم الواقعة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة، بعد تشريحها، وذلك لاستكمال التحقيقات وورود تقرير الطب الشرعي.

و كشف التقرير الطبي المبدئي لحالة الطفلة «منار النجار»، 4 سنوات، المعروفة إعلاميا بـ«طفلة الحقنة الخطأ»، على يد طبيب بيطري يعمل في إحدى صيدليات قرية «الفرستق»، التابعة لمركز بسيون، في الغربية، أن الوفاة نتيجة حصول الطفلة على حقنة مضاد حيوي في العضل.

طفلة الحقنة الخطأ بالغربية.. نصف ساعة من الإسعافات

وأوضح التقرير الطبي الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن الطفلة منار وصلت المستشفى تعاني من «زرقان شديد»، مع توقف عضلة القلب والتنفس وفقدان تام في الوعي، وجرى التعامل مع الحالة من خلال محاولة إنعاش القلب غير أنها لم تستجب ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد نصف ساعة من وصولها.

طفلة الحقنة الخطأ بالغربية.. تطور حالة الطفلة بعد الحقنة

كما جاء في التقرير الطبي، أن الطفلة بعد حصولها على الحقنة داخل الصيدلية بدأت تصاب بفقدان الوعي، وعلى الفور نقلت إلى قسم الاستقبال بمستشفى بسيون المركزي وتحولت بعد ذلك إلى عناية الأطفال ثم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

صيادلة الغربية تحيل الصيدلانية صاحبة الصيدلية للتحقيق

ومن جانبه، قال الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، إن النقابة قررت إحالة الدكتورة « ا. ا» صاحبة الصيدلية التي شهدت الواقعة، للتحقيق، وذلك بسبب السماح لأحد الأشخاص بالعمل داخل الصيدلية بدون ترخيص، وأنه حاصل على بكالوريوس طب بيطري.

وشيع أهالي قرية «الفرستق»، جثمان الطفلة منار، بعد التصريح بدفنها من قبل النيابة العامة، بعد صلاة الجنازة في مقابر العائلة بالقرية.