سول عن دعوة بيونج يانج لاستئناف المفاوضات: نحتاج لتشغيل الخطوط الساخنة

بعد يومين من إعلان كوريا الشمالية استعدادها لاستئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية، قال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية بحاجة إلى إعادة تشغيل خطوطها الساخنة مع الجنوب أولا لإجراء مشاورات حول سبل تحسين العلاقات الثنائية.

كوريا الجنوبية: بيونج يانج بحاجة إلى إعادة تشغيل خطوطها الساخنة مع الجنوب

وقال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية بحاجة إلى إعادة تشغيل خطوطها الساخنة مع الجنوب أولا لإجراء مشاورات حول سبل تحسين العلاقات الثنائية.

ووصف كبير أمناء الاتصالات العامة في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية ، بارك سو هيون، هذا الأمر بأنه وسيلة لتأكيد إرادة بيونج يانج لإجراء حوار.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الجمعة، إن بلادها مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية، إذا لم تستفز الأخيرة كوريا الشمالية بسياسات عدائية ومعايير مزدوجة.

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: بلادي مستعدة لاستئناف المحادثات مع الجارة الجنوبية

يشار إلى أن تصريحات كيم يو جونغ، النافذة في دوائر الحكم، جاءت رداً على دعوات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي المتجددة لإعلان إنهاء الحرب الكورية 1950-1953 رسميا كوسيلة لإعادة السلام، وبعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية الأولى خلال ستة أشهر، وإجراء كوريا الجنوبية أول اختبار لها لصاروخ أطلقته غواصة.

وأضاف كبير أمناء الاتصالات العامة في المكتب الرئاسي في مقابلة إذاعية محلية أن الحكومة تحلل بحكمة بيان كيم، مشيرا إلى أن كيم استخدمت تعبيرا غامضا في حديثها عن الثقة والاحترام المتبادلين وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأشار إلى أن كوريا الشمالية لا تزال تتجنب الاتصالات اليومية الدورية عبر خطوط الاتصال بين الكوريتين التي أعيدت إلى العمل في يوليو الماضي، في احتجاج واضح على التدريبات الدفاعية السنوية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

وأكد أن الخطوة الأولى في السيناريو الأمثل للمضي قدما هي أن يستجيب الشمال لمكالمات قنوات الاتصال، وأكد أن ذلك سيمهد الطريق أمام مختلف مستويات الحوار والمشاورات والاتفاقات.