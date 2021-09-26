شقيقة زعيم كوريا الشمالية: يمكننا إعلان إنهاء الحرب رسميا

قالت «كيم يو جونج»، شقيقة زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، أمس السبت، إنه يمكن أن تعلن بيونج يانج عن إنهاء الحرب الكورية رسميا، كما اقترحت جارتها الجنوبية، وحتى مناقشة عقد قمة بين الكوريتين، إذا تعاملت سول مع كوريا الشمالية بالإنصاف والاحترام المتبادل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

«جونج» تحث كوريا الجنوبية على التخلي عن معاييرها المزدوجة

وحثت «جونج»، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، كوريا الجنوبية على التخلي عن معاييرها المزدوجة، مثل إدانة تجارب أسلحة الدفاع عن النفس التي تقوم بها كوريا الشمالية باعتبارها استفزازات.

وجاء بيان «جونج» بعد يوم من تصريحها بأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية «مون جيه-إن» الأخير بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية 1950-1953 هو فكرة تستحق الإعجاب، وأن بيونج يانج مستعدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين إذا توقفت سول عن السياسات العدائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن «جونج»، إنها شعرت برغبة الشعب الكوري الجنوبي في استعادة العلاقات بين الكوريتين من مأزقها، وتحقيق الاستقرار السلمي في أسرع وقت ممكن، وأكدت شقيقة الزعيم الشمالي: «نحن أيضا لدينا نفس الرغبة».

وتابعت «جونج» قائلة: «فقط عندما يتم الحفاظ على الإنصاف والاحترام المتبادل يمكن أن يكون هناك تفاهم سلس بين الشمال والجنوب»، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف يمكن تحسن العديد من قضايا تحسين العلاقات مثل إعادة إنشاء مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب، وعقد قمة بين الشمال والجنوب، فضلا عن الإعلان في الوقت المناسب عن الإنهاء المهم للحرب.

وأشارت شقيقة الزعيم الشمالي، إلى أن كل ما قالته هو مجرد وجهة نظر شخصية، مؤكدة أن البيان صدر دون أمر مباشر من شقيقها وزعيمها.