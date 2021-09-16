كوريا الشمالية: أطلقنا صواريخ باليستية من قطار لأول مرة (صور)

ذكرت كوريا الشمالية اليوم، إنها أطلقت بنجاح صاروخين باليستيين من قطار لأول مرة، مشيرة إلى أنها تواصل تعزيز دفاعاتها، بعد أن اختبرت الكوريتان إطلاق صواريخ تفصل بينها ساعات في استعراضين متنافسين للقوة العسكرية.

وأكدت عمليات الإطلاق التي جرت أمس، عودة التوترات بين الخصمتين وسط الجمود الذي طال أمده في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف تجريد كوريا الشمالية من برنامج الأسلحة النووية.

الصواريخ تصيب هدفا بحريا على بعد 800 كيلومتر

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونجيانج، إنه جرى إطلاق الصواريخ خلال تدريبات فوج صاروخي محمول على السكك الحديد تقل نظام الأسلحة على طول خطوط السكك الحديد في المنطقة الجبلية بوسط البلاد، وأن الصواريخ أصابت بدقة هدفا بحريا على بعد 800 كيلومتر.

وبحسب وكالة أنباء أسوشيتدبرس، عرضت وسائل إعلام رسمية ما بدا أنهما صاروخان مختلفان انطلقا من قاذفات مثبتة على عربات قطار ويغطيهما نيران على طول مساريهما المحاطين بغابة كثيفة.

كوريا الشمالية تنوع من خيارات إطلاق الصواريخ

ويعكس النظام الباليستي المثبت على قطارات السكك الحديد، جهود كوريا الشمالية لتنويع خيارات الإطلاق، التي تشمل الآن العديد من المركبات ومنصات الإطلاق الأرضية وقد تشمل في النهاية غواصات، ويمكن أن يؤدي إطلاق صاروخ من قطار إلى زيادة القدرة على التنقل، لكن بعض الخبراء يقولون إن شبكات السكك الحديد المحدودة في كوريا الشمالية التي تمر عبر أراضيها الصغيرة نسبيا سيتم تدميرها بسرعة من قبل الأعداء خلال أزمة من الأزمات.

من جانبه، قال الكولونيل كيم جون راك، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن «تقديرات جيشنا تشير إلى أن كوريا الشمالية تعمل باستمرار على تطوير معدات إطلاق متنقلة متنوعة»، مضيفا أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يواصلان فحص عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية.