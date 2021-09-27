خطوات الالتحاق بالجامعات الأهلية 2021 قبل غلق باب التقديم

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء، الموافق 28 سبتمبر الحالي، من استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية «الجلالة - العلمين الدولية - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة»، لطلاب الثانوية العامة 2021 بدوريها الأول والثاني، والثانوية العامة 2020 والشهادات العربية والأجنبية المعادلة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم إعلان الموعد الأخير لعقد امتحانات التقدم الإلكترونية يومي الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر 2021، وإعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الالتحاق بـالجامعات الأهلية وفقًا للموقع الرسمي للجامعات على النحو التالي:

خطوات الالتحاق بالجامعات الأهلية

- يدخل الطالب عبر رابط تنسيق الجامعات الأهلية من هنــــــــــا، ثم يسجل الدخول عن طريق كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم يضغط على تسجيل الدخول.

- بعد تسجيل الدخول تظهر للطالب صفحة الرغبات لتسجيل رغباته.

- مع كل رغبة يتم تسجيلها ستظهر في الجدول أسفل زر حفظ كالآتي، علمًا بأنّ الحد الأقصى 20 رغبة للطالب.

خطوات تعديل الرغبات

- يختار الطالب الرغبة التي يريد تعديلها ويضغط على زر تعديل.

- تعيد الصفحة التحميل وتظهر الرغبة التي يريد الطالب تعديلها كالآتي:

- يعدّل الطالب ثم يضغط زر حفظ.

- تعيد الصفحة التحميل وتظهر الرغبة بعد تعديلها في الجدول.

خطوات ترتيب الرغبات:

- يبدأ الطالب ترتيب رغباته عن طريق الضغط على السهم الأخضر لأعلى أو الضغط على السهم الأحمر لأسفل كالآتي:

- ينتقل الطالب لأسفل الصفحة ويضغط على زر حفظ الترتيب وخروج.

- يخرج الطالب من حسابه إلى الصفحة الرئيسية ويسجل الدخول مرة أخرى.

- يراجع الطالب رغباته ويعدلها إذا لزم الأمر، ثم ينهي تسجيل الرغبات عن طريق الضغط على زر إتمام تسجيل الرغبات.

- بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات ينتقل الطالب إلى مرحلة دفع مصاريف رغباته.

- تظهر صفحة الرغبات دون إمكانية الترتيب أو التعديل أو حفظ الرغبة للطالب، ويظهر زر إتمام الدفع أسفل جدول الرغبات.

خطوات دفع مصاريف الرغبات

- يضغط الطالب على زر إتمام الدفع للانتقال إلى مرحلة دفع مصاريف الرغبات والانتهاء من عملية التقديم.

- بعد الضغط على زر إتمام الدفع سينتقل الطالب إلى صفحة دفع المصروفات كالآتي:

وأشار الموقع الرسمي للجامعات الأهلية إلى ضرورة التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي، وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.