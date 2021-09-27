الأورمان تسلم 3950 مشروعا تنمويا وقروض حسنة ومواشي لأسر كفر الشيخ

نفذت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، 3950 مشروعا تنمويا متمثلا في قروض حسنة وتسليم مواشي وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، بعد اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، لتدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

عمل مسح اجتماعي للمستحقين في كفر الشيخ

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث تجرى بحوثا ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفر الشيخ تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم القوافل الطبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.