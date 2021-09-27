التحقيق مع مسؤول المخازن بتعليم بني سويف لانخفاض نسبة استلام الكتب

أحال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مسؤول المخازن بالمديرية، إلى الشؤون القانونية، وذلك لانخفاض نسبة استلام الكتب من مخازن الوزارة، وذلك ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد.

وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يفاجئ إدارة المخازن بالمديرية

وفاجئ وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الاثنين، إدارة المخازن بالمديرية بتفقد نسبة استلام الكتب من مخازن الوزارة، حيث تبين تأخر وانخفاض نسبة الاستلام خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022 ومراجعة نسب استلام الكتب من مخازن الوزارة وتسليمها من المدارس.

وكيل تعليم بني سويف يتابع مدرستي «محمد جابر قصلة وقمن العروس»

وفي السياق ذاته فاجئ وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات القديمة بإدارة بني سويف التعليمية، للوقوف على أخر استعدادات المدرسة لاستقبال العام الدراسي، حيث تفقد الحجرات الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، واطمئن على عدم وجود عجز في معدلات أعضاء هيئه التعليم.

كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة قمن العروس الابتدائية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، وتابع موقف الصيانة البسيطة بالمدرسة، والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين ومعدلات العجز والزيادة في هيئات التعليم.

وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته لمدير إدارة الواسطي بسرعة الانتهاء من إجراءات سد العجز وتوزيع المعلمين على المدارس والمتابعة الجيدة لانضباط العاملين بالمدرسة، بعدما لاحظ أثناء الزيارة بوجود عجز في معدلات حضور المعلمين بالمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وسرعة الانتهاء من حصول جميع المعلمين والإداريين على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

إحالة مدير مدرسة للتحقيق لعدم الاستعداد للعام الدراسي الجديد ببني سويف

وفى سياق أخر، تابع محمد رمضان، مدير عام التعليم العام بالمديرية يرافقه مدير التعليم الإعدادي ومدير التعليم الثانوي بالمديرية، مدرسة سدس الثانوية والشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية ببا والحديثة بنات والشهيد نعيم عاطف الإعدادية بإدارة ببا، وقرر إحالة 35 معلما للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، ما أثر على العمل، كما أحال مدير إحدى المدارس لعدم جاهزيته لاستقبال العام الدراسي الجديد.