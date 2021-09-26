محافظ بني سويف يفتتح معارض «أهلا مدارس» للمستلزمات الدراسية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، معارض «أهلاً مدارس» والتي أقامتها الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بمناسبة العام الدراسي الجديد، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض، حيث تم إقامة معرضين بمدينة بني سويف العاصمة وبشرق النيل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ولتخفيف الزحام والتكدس.

محافظ بني سويف يتفقد المعارض ويشيد بجودة المعروضات

وتفقد المحافظ المعرضين، الأول بمركز شباب المدينة شرق النيل، بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، والمعرض الثاني بميدان المديرية بمدينة بني سويف بالتعاون مع مجلس شباب أعمال الغرفة التجارية، حيث تجول المحافظ داخل أقسام المعارض التي تضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها، بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي، وأنواع متعددة من السلع والمعروضات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المعرضين اللذين يضمان كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية، مشيدا بجودة المعروضات، خاصة وأنها تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح من25 إلى30 %، وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، مشيراً إلى أن أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن للتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

محافظ بني سويف يستمع لآراء المواطنين حول الأسعار

وتحدث المحافظ مع المترددين على المعارض لمعرفة رأيهم المنتجات المقدمة، حيث أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، مشددا على التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ومدى توفير متطلبات الطلاب بكافة المراحل، مؤكداً على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو شحاتة، أن المديرية تقدم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع في هذه المعارض التي توفر احتياجات الأسرة السويفية من السلع والأدوات المدرسية، سواء التي توفرها بالمجان أو بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك يأتي ويتسق مع الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في شتى القطاعات الخدمية والحيوية.

وأشار رئيس المدينة المحاسب هاني الجويلي إلى توجيهات المحافظ بتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض، وتشكيل لجان متابعة للتفقد الميداني لسير العمل بها طوال فترة الإقامة، والتعاون مع مديرية التموين في الرقابة على السلع والأسعار بما يضمن تحقيق الهدف من إقامة هذه المعارض وهو توفير السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين.

وأوضحت نهى الحميلي رئيس لجنة المعارض بالغرفة التجارية وعضو مجلس النواب السابق، أن الغرفة التجارية من خلال هذه المعارض تساهم في دعم جهود المحافظة الهادفة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، مشيرة إلى التيسيرات التي تقدمها أجهزة المحافظة بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم الذي يولي ذلك الملف أهمية كبيرة.