محافظ أسوان يوجه رسالة ترحيب بالسائحين في يوم السياحة العالمي

تحت شعار «السياحة لتحقيق النمو الشامل»، انطلقت فعاليات الاحتفال السنوي بيوم السياحة العالمي في أسوان، بحضور اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظ للسياحة، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى جانب لفيف من القيادات السياحية والتنفيذية، وبمشاركة مسئولي وأعضاء عدد من البعثات الأجنبية العاملة بآثار أسوان والنوبة.

محافظ أسوان يوجه دعوة للسائحين لزيارة عاصمة الشباب الأفريقي

وخلال الاحتفال، نقل السكرتير العام المساعد تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي أكد على أهمية تضافر الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع السياحة باعتبارها من أهم دعائم الإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال يُعد رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة أسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة والشباب الإفريقي، والاستمتاع بما تمتاز به المحافظة من تنوع أنماطها السياحية مع تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

زيادة وعي المجتمع الدولي بصناعة السياحة ودورها في التنمية المستدامة

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد على أن الاحتفال هذا العام يهدف إلى زيادة وعي المجتمع الدولي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لصناعة السياحة، ودورها في النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن فعاليات الإحتفال تتضمن للمرة الأولى تقديم محاضرات توعوية لإستعراض أهم الجهود والإكتشافات التى تقوم بها البعثات الأجنبية ومنها أعمال البعثات السويدية بجبل السلسلة ، والفرنسية بمعبد كوم أمبو ، والنمساوية بمعابد فيله ، بالإضافة إلى أعمال البعثات الأمريكية بوادى الهودى بالعلاقى ، والإيطالية بمنطقة الأغاخان.

عروض فنية وفولكلورية

وأضاف «عبد المنعم» أن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وفولكلورية وتوزيع الورود والهدايا التذكارية للسائحين والزائرين في معابد إدفو وكوم أمبو وفيلة ومختلف الأماكن والمزارات السياحة والأثرية، احتفالاً بهذه المناسبة السنوية وللمساهمة في الترويج السياحي المطلوب.