قائمة بأرباح الفنانين ونجوم المهرجانات على «يوتيوب»: يتصدرها محمد رمضان

حقق مؤديو المهرجانات خلال الفترة الماضية مكاسب ضخمة جراء طرح أعمالهم على «يوتيوب»، إذ تترجم المشاهدات التي تتجاوز الملايين إلى أرباح مادية كبيرة، وذلك قبل قرار مصلحة الضرائب بفرض رسوم على مقدمي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين تزيد أرباحهم السنوية عن مبلغ 500 ألف جنيه.

أرباح محمد رمضان السنوية من «يوتيوب» تصل لـ 47 مليون جنيه

وتتسع القائمة لتشمل مجموعة كبيرة من المغنيين ومؤديي المهرجانات، الذين تحقق أعمالهم نسب مشاهدات ضخمة، وجاء في المركز الأول الفنان محمد رمضان الذي يتابعه 13 مليون متابع على «يوتيوب»، تتراوح أرباحه السنوية من 196 ألف دولار إلى 3 ملايين دولار، وهو ما يتراوح ما بين 3 ملايين إلى 47 مليون جنيه سنويا، ووفقا لموقع «سوشيال بليد» المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

أرباح القناة الرسمية لـ«عمرو دياب»

وتحقق القناة الرسمية للهضبة عمرو دياب على «يوتيوب»، أرباح سنوية تتراوح بين 106 ألف دولار إلى 1.7 مليون دولار، وهو ما يوازي مليون و664 ألف جنيه لـ 26 مليون و690 ألف جنيه.

القناة الرسمية لـ محمد حماقي

ويقارب مشاركي القناة الرسمية لمحمد حماقي حاجز الـ3 ملايين مشترك، وتتراوح أرباح القناة سنويا ما بين 127 ألف دولار إلى مليوني دولار أمريكي، لتتراوح بالجنيه المصري ما بين مليوني إلى 31 مليون جنيه.

أرباح القناة الرسمية لـ«بيكا» و«شاكوش»

أما مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والذي وصلت مشاهدات أغنيته «شمس المجرة» لما يجاوز الـ127 مليون مشاهدة، تتراوح أرباح قناته سنويا من 30 إلى 475 ألف دولار سنويا، وهو ما يوازي 471 ألف جنيه إلى 7 مليون و450 ألف جنيه على أقصى تقدير، ويحقق حسن شاكوش عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» أرباح سنوية، تتراوح ما بين 137 ألف دولار إلى 2.2 مليون دولار، وهو ما يوازي 2 مليون جنيه لـ 34.5 مليون جنيه.

طريقة احتساب الضريبة

وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة أن حساب الضرائب في حالة تحقيق أرباح تتراوح ما بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه ستبلغ 2500 جنيه، وفي حالة تحقيق أرباح ما بين مليون إلى مليوني جنيه فإن الضريبة المستحقة ستكون نصف 0.5%، من إجمالي الأرباح السنوية.

«المهن الموسيقية» تدرس فرض ضرائب 3% من أرباح المطربين

وأشار علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، إلى أن النقابة حصلت على موافقة مبدئية وليست نهائية بشأن حصولها على رسوم من أرباح المطربين وشركات الغناء على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار مستشار نقابة المهن الموسيقية إلى أن النسبة المقترحة لفرض الأرباح 2% ولكن النقابة تسعى لإيصالها إلى 3%، ولكنها مازالت في حيز الدراسة.