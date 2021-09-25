16 معلومة عن «حسين غاندي».. علم محمد رمضان الغناء

كشف المطرب الشعبي حسن غاندي، أنه هو الذي علم الفنان محمد رمضان الغناء، وأن «رمضان»، تعلم غناء المهرجانات على يديه، قائلًا في تصريحات تلفزيونية «أنا اللي خليت محمد رمضان يغني في واحد صعيدي وأنا اللي علمته الغناء».

«الوطن»، ترصد لكم بعض المعلومات عن المطرب الشعبي حسين غاندي، كما يلي:

1- اسمه الحقيقي حسين هاشم وينتمي لمنطقة مدينة السلام بالقاهرة ويبلغ من العمر 27 عاما.

2- أطلق على نفسه حسين غاندي تشبهًا باسم المناضل الهندي المهاتما غاندي.

3- بدأ كمطرب مهرجانات منذ أكثر من 10 أعوام.

4- يجيد كتابة الأغاني والتلحين والتوزيع.

5- لم يتعرض للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية طوال حياته.

6- شارك في أغاني ضمن عدد من الأفلام.

7- شارك في الغناء ضمن أحداث عدد من المسلسلات.

8- ينتج الأغاني لنفسه.

9- سيشارك في أحد الأعمال الفنية قريبا كممثل.

10- أكثر من شجعه على الغناء والدته.

11- غنى في 6 مسلسلات قدمها مع الفنان مصطفى شعبان وغنى معه في أغنية تتر مسلسل «اللهم أني صائم» ويعتبر شارك في أغلب مسلسلاته.

12- تحقق أغانيه مشاهدات مليونية على قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

13- حاصل على درع الـ100 ألف مشترك من موقع يوتيوب.

14- يغني أكثر من لون غنائي مثل الأغاني الشعبي والأغاني الرومانسية وأغاني المهرجانات.

15- يمتلك مشروعا بعيدًا عن الغناء عبارة عن محل ألعاب «بلاي ستيشن».

16- لديه استديو لتسجيل الأغاني بمنطقة مدينة السلام.