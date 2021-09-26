الضرائب: البلوجرز واليوتيوبرز تجارة إلكترونية عليها ضرائب.. فيديو

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن أي شخص يحقق إيرادات في مصر يجب أن يسدد الضريبة المستحقة مهما كان النشاط الخاص به، حيث ظهرت مؤخرا التجارة الإلكترونية مثل البلوجرز واليوتيوبرز ويحصل روادها على إيرادات دون أن يكون لهم ملف ضريبي.

دعوة للمشتغلين بالتجارة الإلكترونية للتوجه لمأموريات الضرائب

وأضاف مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية خلال تصريحات عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «في إطار مجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي فإننا ندعو كل من يتعامل في التجارة الإلكترونية إلى التوجه للمأموريات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لاستخراج رقم تسجيل ضريبي».

1000 جنيه ضريبة على من يحقق ربع مليون إيراد سنوي

وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية: «أمام الممول طريقتان للمحاسبة الضريبية، الأولى من خلال قانون 91 لسنة 2005 ومن خلاله نرصد الإيرادات وخفض بعض التكاليف وفقا للشرائح المعلنة، والقانون الثاني هو القانون رقم 152 لسنة 2020 والذي أتاح مميزات كثيرة، ومن ضمنها أنها سنبدأ في التعامل مع الممول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية يدفعها كل سنة وفقا للإيراد الخاص به، فإذا كان الممول يحقق إيرادا قدره 250 ألف جنيه خلال 12 شهرا يدفع 1000 جنيه فقط، ولو كانت إيراداته تتراوح ما بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه فإنه يقوم بتسديد 2500 فقط».