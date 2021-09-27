جامعة كفر الشيخ تعلن طريقة الحصول على لقاح كورونا لطلابها

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الاثنين، عن كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك بإضافة خانة «طالب جامعي» على موقع تطعيمات وزارة الصحة والسكان، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إضافة خانة «طالب جامعي» عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، إلى أن ذلك القرار صدر بالاتفاق بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدا أن الطالب الذي سيختار خانة «طالب جامعي» عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ستصله رسالة خلال 72 ساعة للتوجه لأقرب مركز من محل سكنه، مضيفًا أنه سيتم مركزيًا إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد التي يتم تطعيمها بالجامعات.

وحث رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب على سرعة تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم كما ووجه عمداء الكليات بنشر وتعميم هذه القواعد على صفحات الكليات الرسمية.

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

ويقوم الطالب عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا، باختيار أيقونة « فئات أخرى» ثم اختيار مركز التطعيم الخاص بجامعة كفر الشيخ، من الخانة الخاصة بالمركز الذي يرغب التطعيم به واختيار طالب جامعي في الخانة الخاصة بالوظيفة، وبعد الانتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة الحصول على رقم التسجيل وهو مكون من 20 رقما، وبعدها يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح ويقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل المكون من 20 رقما على الاستمارة، ويتوجه لنقطة اللقاح لتلقي اللقاح.