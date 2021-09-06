لطلاب جامعة كفر الشيخ.. تعرف علي أماكن تطعيم لقاح كورونا

تبدأ جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الإثنين في تطعيم طلابها بلقاح كورونا، حيث من المقرر أن يجرى تطعيم الطلاب المقيدين والمستجدين، وكذلك أعضاء هيئة التدريس وذلك وفقاً لقرار الدولة ووزارة التعليم العالي، لحماية الطلاب والعاملين من خطر فيروس كورونا، خاصة تزامانا مع دخول الموجة الرابعة للبلاد وانتشارها في كافة أنحاء العالم، واتخذت الجامعة إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار الفيروس، حيث لن يسمح للطلاب بالدخول دون ارتداء كمامات طبية.

وتستعرض« الوطن»، أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب جامعة كفر الشيخ المقيدين والمستجدين، في ضوء ما تقدمه من خدمات على مدار الساعة للقراء.

8 أماكن تطعيم لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ

وأعلنت جامعة كفر الشيخ عن 8 أماكن تطعيم لقاح كورونا، وتجهيز عيادات الكليات، حيث أعلنت عن تجهيز عيادة بكليات «الحاسبات والمعلومات» وتكون مختصة بتطعيم لقاح كورونا لطلاب الهندسة والألسن والحاسبات والمعلومات، كلية العلوم، وتكون مختصة بتطعيم لقاح كورونا لطلاب العلوم والثروة السمكية والمصايد والزراعة، كلية الطب البشري، وتختص بتطعيم لقاح كورونا لطلاب الطب والعلاج الطبيعي، كلية الرتبية النوعية وتختص بتطعيم لقاح كورونا لطلاب، التربية الرياضية والتربية النوعية والذكاء الاصطناعي، كلية التجارة لطلابها فقط، الأداب لطلابها فقط، الطب البيطري تختص بتطعيم لقاح كورونا لطلاب التربية والطب البيطري، كلية التمريض تختص بتطعيم لقاح كورونا لطلاب المعهد الفني للتمريض، الصيدلة، التمريض، الأسنان.

مواعيد تطعيم لقاح كورونا لطلاب جامعة كفر الشيخ

تبدأ جامعة كفر الشيخ بتطعيم لقاح كورونا لطلاب الكليات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي الأماكن المحددة لكل كلية، كما اعلنت الجامعتة أنه على الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة إحضار ما يفيد حصولهم على التطعيم، وأن الطلاب المستجدين والمرشحين للعام الجامعي الجديد سيتم تطعيمهم باللقاح أثناء إجراءات الكشف الطبي.

كيفية تسجيل الطلاب للحصول على تطعيم لقاح كورونا

ويمكن لطلاب جامعة كفر الشيخ، التسجيل للحصول على تطعيم لقاح كورونا، من خلال التسجيل على الرابط الخاص بموقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــــا، يقوم الطالب باختيار أيقونة « فئات أخرى» ثم اختيار مركز التطعيم الخاص بجامعة كفر الشيخ، من الخانة الخاصة بالمركز الذي يرغب التطعيم به واختيار طالب جامعي في الخانة الخاصة بالوظيفة، كما نصحت الجامعة الطلاب بالحرص على مراعاة الدقة الشديدة في تسجيل البيانات، وبعد الانتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة الحصول على رقم التسجيل وهو مكون من 20 رقم، وبعدها يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح ويقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل المكون من 20 رقم على الاستمارة، وان يتم التوجه النقطة اللقاح لتلقي اللقاح.