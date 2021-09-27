«هواوي» تطلق حلولا لمساعدة العملاء في رحلة التحول الرقمي

قال عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة المؤسسات بهواوي، بنج تشونج يانج، إن الشركة ستواصل التعمق في المجال الرقمي، مع التركيز على التصورات والسيناريوهات والنماذج والشركاء، لمساعدة العملاء على النجاح في رحلة التحول الرقمي.

وأضاف يانج، أن الشركة تدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع سيناريوهات الحياة الواقعية، «نطور نموذجا جديدا للاستشارات والتكامل والدعم التشغيلي، نحن نهدف إلى فهم احتياجات عملائنا ورؤيتهم بشكل كامل ومن ثم تحويلها إلى واقع ملموس».

آفاق التحول الرقمي والتركيز على الرؤية والنماذج والشركاء

وأشار إلى أن التعمق في عالم التحول الرقمي هي عملية معتادة ومكررة، نظرا لأن التحول الرقمي، أصبح صناعة متفق عليها، فقد تحول التركيز من إمكانية تحقيق التحول الرقمي إلى كيفية تحقيقه، ولمساعدة عملاء المؤسسات على ابتكار النماذج وتحسين الجودة والكفاءة، وقد سلطت هواوي الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية آفاق التحول الرقمي.

وتعتقد هواوي، أن مفتاح تعزيز تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يكمن في الجوانب الثلاثة التالية: من الأنظمة الاحتياطية إلى نظم الإنتاج، ومن قمرة القيادة إلى التدقيق في تفاصيل سيناريوهات التشغيل، ومن التحول الرقمي في مجال واحد إلى التحول الرقمي الشامل.

ومن جانبه، قال تاو جينغوين، عضو مجلس إدارة شركة هواوي آند كومباني، والمدير التنفيذي للمعلومات، إنه لتحقيق التحول الرقمي، تحتاج الشركات إلى تطوير المنصات الرقمية بشكل أساسي.

«هواوي» تطلق منصة «Horiz» الرقمية

وقامت هواوي بإطلاق Horiz، وهي منصة تمكين رقمية، استنادا إلى تجربتها الخاصة في مجال التحول الرقمي، وستساعد هذه المنصة المفتوحة، المؤسسات من مختلف القطاعات على تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنافسية العالمية.

وتعتمد شركة هواوي، نموذجا جديدا للاستشارات والدعم التشغيلي لمساعدة العملاء على النجاح في التحول الرقمي، وتخطط الشركة أيضا خلال السنوات الخمس القادمة لإطلاق أكثر من 300 حل مخصص للخدمات، ووضع أكثر من 200 معيار للخدمة.

وتأسست شركة «شبكة خط أنابيب النفط والغاز الصينية» (Pipe China) في عام 2019 وهي تتعاون مع شركة هواوي في رحلة التحول الرقمي منذ تأسيسها، وتسعى إلى تحقيق التميز من خلال التحول الرقمي.

التحول الرقمي عملية معقدة وطويلة الأجل

ومن جانبه، قال ليو زونغيون، نائب المدير العام لشركة (Pipe China)، إن التحول الرقمي عملية معقدة وعملية طويلة الأجل، وتعد المنصات الرقمية والبيانات هي المفتاح للرقمنة في (Pipe China)، وأيضا أساس آفاق التحول الرقمي.

وأضاف أن Pipe China ستواصل العمل مع شركة هواوي في مجال التحول الرقمي لتحقيق النجاح بناء على الموارد المشتركة والبنية الموحدة والبيانات المجمعة.

وشارك غووي، رئيس مجلس إدارة شركة «ديجيتال تشاينا» في تجارب ونتائج التعاون مع شركة هواوي في التحول الرقمي وقال: «في العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، تتمثل مهمة الصين الرقمية في بناء بنية تحتية جديدة وتقنيات سحابية وشبكات وهذا من شأنه أن يحدد مستقبلا جديدا للمجتمع».

الصين تتطلع إلى التعاون مع شركة «هواوي»

وأضاف: «تتطلع الصين إلى التعاون مع شركة هواوي والشركاء الآخرين في المنظومة للتعمق في مجال التحول الرقمي وتمكين التحول الرقمي للصناعات والابتكار معا والنجاح في المستقبل».

وأصدرت شركة هواوي 11 حلا مبتكرا قائما على التصورات المطروحة تشمل خمس قطاعات هي: الخدمات العامة، والطاقة والتمويل، والنقل والتصنيع، كجزء من استكشاف ابتكارات التحول الرقمي.

وفي القطاع العام، تم إطلاق الحلول الرئيسية الثلاثة لتوأمة المدن الذكية، وهي الإدارة الحضرية الموحدة في شبكة واحدة، وخدمة التشغيل المساعدة، وانعدام الثقة الأمنية، وهو يساعد الحكومات باستمرار على تحويل عملياتها الإدارية، مما يتيح بناء نوع جديد من المدن الذكية الأكثر راحة وابتكارا ومرونة.

محطات الطاقة الذكية تساعد في صناعة الطاقة

وفي قطاع الطاقة، يساعد حل محطات الطاقة الذكية وحل محطة الغاز الذكية المشاركين في صناعة الطاقة على تحقيق تنمية عالية الجودة وبناء نظام طاقة ذكية منخفض الكربون منخفض الكربون وآمن وفعال.

وفي قطاع التمويل، ستساعد حلول الدفع عبر الهاتف المحمول والحلول الرقمية الأساسية، في تحويل المؤسسات المالية إلى شركات رقمية أفضل قائمة على النظم البيئية، وسيساهم ذلك في بناء قطاع مالي ذكي ومترابط بالكامل وقائم على النظام البيئي.

وفي قطاع النقل، ستواصل حلول المطار الذكي، وبرج المراقبة الجوي الذكي، التي تم تطويرها، فى تمكين السفر المريح والخدمات اللوجستية السلسة ، ودعم نجاح العملاء في التحول الرقمي.

الحل الذكي في صناعة السيارات يهدف لتحسين الكفاءة

وأخيرا، في مجال التصنيع، يهدف الحل الذكي لصناعة السيارات إلى تحسين الكفاءة والتجارب وتسهيل الابتكارات في الوقت نفسه.

ومن خلال الاستفادة من قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة وسنوات الخبرة في القطاع، عملت هواوي لفترة طويلة مع الشركاء والعملاء في جميع أنحاء العالم في مراحل مختلفة من التطور الرقمي لدعم التحول الرقمي بشكل كامل. وستواصل هواوي في دعم العملاء على تنمية قيمهم الفريدة، مما يجعل القوة أقوى.